Coupe du Monde de football : L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard surprend l'Argentine !

par Lucas Fontaine (iDalgo)

L'Arabie Saoudite a créé l'exploit dans ce premier match du groupe C de cette Coupe du monde 2022 au Qatar en renversant l'Argentine (1-2) ! Tout avait pourtant idéalement commencé pour l'Albiceleste. Saud Abdulhamid commet une faute sur Paredes dans la surface de réparation et Messi ne tremble pas face à Al Owais pour ouvrir le score sur penalty. Les Argentins ont des opportunités de faire le break mais les réalisations de Messi et Martínez sont refusées pour des positions de hors-jeu. Au retour des vestiaires, l'Arabie Saoudite revient avec de meilleures intentions et Saleh prend le meilleur sur Romero avant d'égaliser d'un tir croisé du gauche.

Les protégés d'Hervé Renard vont ensuite passer devant grâce à un numéro de Salem Al Dawsari. Les Saoudiens, solidaires en défense, vont résister jusqu'au bout aux assauts des Argentins pour conserver ce précieux succès et s'offrir leur plus belle victoire en Coupe du monde. Les Faucons occupent ainsi la première place du groupe avec trois points au compteur. De leur côté, les joueurs de Lionel Scaloni joueront un match capital face au Mexique afin de rester dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.