Coupe du Monde de football : L'Angleterre étrille l'Iran

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Quel match entre l'Angleterre et l'Iran dans cette première rencontre du groupe B de cette Coupe du monde 2022 au Qatar ! Le début de match a été marqué par le choc entre Beiranvand et son défenseur Hosseini. Le portier des Lions de Perse est resté plusieurs instants au sol, le nez en sang, avant de finalement quitter la pelouse sur une civière. Les Three Lions ont ensuite étouffé leurs adversaires et ont fini par trouver la faille grâce à Bellingham qui a ouvert le score de la tête. Les protégés de Gareth Southgate vont ensuite enfoncer le clou et Saka puis Sterling permettent aux Anglais de rentrer aux vestiaires avec trois buts d'avance. En seconde période, les joueurs de Carlos Queiroz vont encaisser un quatrième but avec Saka qui s'offre un doublé. Taremi sauve l'honneur de sa sélection mais les entrants Rashford et Grealish alourdissent le score. L'attaquant de Porto Taremi va finalement lui aussi inscrire un doublé sur penalty dans les toutes dernières secondes de la partie. L'Angleterre réalise ainsi un carton face à l'Iran (6-2) et s'empare de la première place du groupe avec trois points au compteur.