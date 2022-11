Coupe du Monde de football : L'Angleterre écarte le Pays de Galles et rejoint le Sénégal en 8èmes

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Les premières affiches des huitièmes de finale sont connues ! Mardi soir, l'Angleterre a pris la mesure du Pays de Galles lors de la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022 (3-0). Après une première période pauvre en occasions, Marcus Rashford a pris les rênes de la rencontre avec un superbe coup franc direct inscrit en début de deuxième acte (50e). L'attaquant de Manchester United s'est même offert un doublé (68e) pour porter son total à 3 réalisations dans ce mondial et revenir à hauteur de Gakpo, Valencia et Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs. Phil Foden avait quant à lui doublé la mise dans la foulée du premier but (52e). Ce large succès permet aux Three Lions de conserver la première place du groupe B devant les États-Unis, vainqueurs de l'Iran dans le même temps (1-0). L'équipe de Gareth Southgate défiera le Sénégal, deuxième du groupe A, le dimanche 4 décembre prochain en 8e de finale.