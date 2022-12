Coupe du Monde de football : L'Allemagne prend la porte !

par Romain Strozza (iDalgo)

Opposé au Costa Rica, l'Allemagne a fait le travail en gagnant 4-2 mais les Allemands n'avaient pas leur destin entre leur main et la victoire du Japon contre l'Espagne dans l'autre rencontre de ce groupe E les prive d'un huitième de finale. La Mannschaft a ouvert le score en début de rencontre par Gnabry avant de s'effondrer au retour des vestiaires encaissant deux buts en quinze minutes. Tejeda a égalisé puis Vargas a donné l'avantage au Costa Rica. Les Allemands se sont alors rués vers l'attaque, touchant trois fois les montants et la lumière est venue de Havertz qui a égalisé puis redonné l'avantage à son équipe. Dans le temps additionnel, Fullkrug est venu ajouter un but qui ne change rien au résultat, l'Allemagne est éliminée dès la phase de groupe d'un mondial pour la seconde fois consécutive.