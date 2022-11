Coupe du Monde de football : Kolo Muani remplace Nkunku, blessé à l'entrainement

par Lilian Moy (iDalgo)

C'est Randal Kolo Muani qui ira à la Coupe du Monde pour pallier la blessure de Christopher Nkunku ! Le forfait du meneur de jeu du RB Leipzig a été acté hier soir après un choc à l'entraînement. Verdict : entorse du genou gauche pour le joueur de 25 ans, il devrait être absent entre six et huit semaines. Randal Kolo Muani, sélectionné pour le première fois pendant le rassemblement de septembre, a alors été la solution privilégiée par le staff de l'Equipe de France. L'attaquant de l'Eintracht Francfort, auteur de cinq buts et huit passes décisives en Bundesliga, est un des hommes en vue en Allemagne depuis le début de la saison. Actuellement en stage avec son équipe au Japon, il rejoindra les Bleus ce jeudi à Doha.