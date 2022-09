Coupe du monde de football au Qatar : Les supporters devront présenter un test négatif au COVID-19

29 septembre (Reuters) - Les supporters qui assisteront à la Coupe du monde de football au Qatar devront présenter un test négatif au COVID-19, quel que soit leur statut vaccinal, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué jeudi.

Tous les visiteurs âgés de six ans et plus devront présenter un test PCR négatif, effectué dans les 48 heures précédant leur départ, ou un test antigénique rapide, réalisé dans les 24 heures précédant leur arrivée, a précisé Comité Suprême pour la Livraison et l'Héritage (SC).

Les résultats des tests antigéniques rapides ne seront cependant acceptés que s'ils proviennent de centres médicaux officiels.

Les visiteurs âgés de 18 ans et plus devront également télécharger une application mobile de traçage, appelée Ehteraz et gérée par le gouvernement, afin d'identifier les cas contacts.

"Un statut Ehteraz vert (indiquant que l'utilisateur n'est pas positif au COVID-19) est requis pour entrer dans tout espace public clos", ajoute le communiqué.

Les supporters devront également porter un masque dans les transports publics et s'isoler s'ils présentent des résultats positifs. La vaccination ne sera cependant pas obligatoire, indique le communiqué. (Reportage Hritika Sharma à Bangalore; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)