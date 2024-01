Coupe de France : Nice se qualifie au tirs au but face à Auxerre

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Après un score de 0-0 à la fin du temps réglementaire, l'OGC Nice s'est imposé lors de la séance de tirs au but (4-2) face à Auxerre. Bulka a été héroïque dans sa cage en sortant les penaltys de Gaëtan Laborde et Ado Onaiwu. C'est Gaëtan Perrin qui a ensuite marqué le tir au but de la victoire. Une qualification méritée pour les Aiglons qui ont dominé l'ensemble de la rencontre et sont créés les meilleures occasions, notamment grâce à Terem Moffi, intenable en attaque. Même si les Auxerrois ont failli réaliser un hold-up, en fin de match, avec une grosse occasion de Perrin (90 + 2'). Sans de nombreux cadres, les hommes de Francesco Farioli sont parvenus à mettre en place leur méthode de jeu habituel : un pressing haut et un bloc compact pour se projeter rapidement vers l'avant.