Coupe de France : Le PSG tout en maîtrise

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Jamais mis en danger, le PSG s'est facilement imposé face aux amateurs de Feignes-Aulnoye, pensionnaires de National 3 (3-0). Face à une équipe remaniée côté parisien, les visiteurs auraient pu se montrer plus dangereux et pourront nouer des regrets. Kylian Mbappé, quant à lui, a profité de cette rencontre pour gonfler un peu plus ses statistiques en inscrivant un doublé. L'attaquant français a désormais inscrit 43 buts avec le PSG en 2021, établissant ainsi son record en club sur une année civile. Le PSG se rendra à Vannes en 16e de finale.