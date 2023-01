Coupe de France : Le PSG se qualifie face à La Berrichonne

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Un succès loin d'être facile. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en venant à bout de Châteauroux (N1) au stade Gaston-Petit (3-1). Privés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, les hommes de Christophe Galtier ont effectué une bonne entame de match, récompensée par le but d'Hugo Ekitike dans le premier quart d'heure (13e). L'ancien Rémois a inscrit sa troisième réalisation sous les couleurs du PSG. Cette ouverture du score a réveillé La Berrichonne et Thio Ntolla a égalisé avant la pause sur une offrande de Nolan Roux (37e). Les Castelroussins ont tenu le score jusqu'à la 78e minute avant que Carlos Soler ne vienne redonner l'avantage au club de la capitale. Juan Bernat a mis fin au suspense en toute fin de rencontre (91').