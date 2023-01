Coupe de France : Le PSG écrase Pays de Cassel et rejoint l'OM

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Pas de suspense dans ce dernier 16e de finale de la Coupe de France. Petit Poucet à ce stade de la compétition, Pays de Cassel n'a pas tenu le choc face à l'armada parisienne lundi soir. Le club de Régional 1 s'est lourdement incliné sur le score de 7 à 0 au stade Bollaert. Privé de Lionel Messi, Christophe Galtier n'a pas hésité à employer les grands moyens en alignant Kylian Mbappé et Neymar dès le début de la rencontre. L'attaquant français a éclaboussé la rencontre de son talent en inscrivant un quintuplé, alors que son partenaire brésilien a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Timides en première période, les Parisiens ont attendu la demi-heure de jeu pour ouvrir le score avant de dérouler. En 8e de finale, le PSG retrouvera l'Olympique de Marseille pour un nouveau "Classique" cette saison. Les deux équipes ont rendez-vous le 8 février prochain.