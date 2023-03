Coupe de France de football : Toulouse pulvérise Rodez, Nantes s'offre Lens

Coupe de France de football : Toulouse pulvérise Rodez, Nantes s'offre Lens













par Antonin Gizolme (iDalgo) Il n'y a eu match que six minutes au Stadium de Toulouse. Dans un stade à guichets fermés, le TFC a atomisé Rodez (6-1) et menait de trois longueurs alors qu'on ne jouait que la 10e minute. Toulouse a logiquement déroulé et menait 5-0 à la pause. Rideau. Et même si les Ruthénois réduisaient l'écart après que le TFC avait encore aggravé la marque. Toulouse rejoint le dernier carré pour la 5e fois - hors guerre - de son histoire. Dans l'autre match du soir, Nantes a sorti Lens (2-1) dans un match à huis-clos pour cause d'usage de fumigènes lors de la dernière finale remportée par les Canaris. Et si les Sang et Or avaient ouvert le score (28e), Andy Delort a transformé le pénalty obtenu par Ganago pour égaliser (31e). Après le repos, Lens accélérait considérablement, heurtait le poteau et voyait une tentative être sortie sur la ligne. Malgré la domination adverse, Andy Delort ne s'est pas fait prier pour transformer un nouveau pénalty, obtenu encore par Ganago (59e) pour offrir la qualification aux Canaris qui rêvent toujours de conserver leur titre.