Coupe de France de football : Toulouse bat Annecy sur le fil et rejoint Nantes en finale

par Antonin Gizolme (iDalgo) Quel scénario ! Dans la deuxième demi-finale de la Coupe de France, Toulouse a pris le meilleur sur Annecy (2-1) au terme d'un dénouement rocambolesque. À la demi-heure de jeu, le Parc des Sports, plein pour l'occasion, était refroidi par l'ouverture du score de Zakaria Aboukhlal (36e) mais Alexy Bosetti, avec toute son expérience, ne tremblait pas pour égaliser sur pénalty (45+4e). En fin de match, Fares Chaibi glaçait les locaux (85e) en étant opportuniste et efficace. Mais Annecy n'abdiquait pas et toute la dramaturgie du football se résume en une action. Sur un long ballon, Sahi Dion contrôle et enchaine avec une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface : lucarne. Le stade explose et Annecy égalise à la 92e. Oui, mais non, puisque le buteur ivoirien est signalé hors-jeu. Le parcours historiques des Annéciens s'arrête aux portes de la finale, coiffés par des Toulousains qui retrouvent la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 1957. Rendez-vous le 29 avril face à Nantes !