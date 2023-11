Coupe de France de football : Saint-Etienne ira à Bourg Péronnas !

par Dorian Madala (iDalgo) Le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi midi à Clairefontaine et marque l'entrée en lice des vingt clubs de Ligue 2. Parmi les tirages marquants, le petit poucet de la compétition, Seyssins (D1), rencontrera un club de N2 Auvergnat, le Puy Foot 43. Saint-Etienne (L2) se déplacera à Bourg-Péronnas (N2). Les fans de football assisteront à un choc entre le FC Villefranche-Beaujolais (N1) et Grenoble Foot (L2). Les Girondins de Bordeaux iront au Canet RFC (N3) et Sochaux (N1) a eu le privilège de recevoir Jura Sud (N2). Les 174 équipes restantes fouleront les terrains français lors du week-end du 18-19 novembre.