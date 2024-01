Coupe de France de football : Rennes élimine l’OM !

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Stade Rennais s'est imposé au terme d'une séance de tirs au but interminable où seul le capitaine olympien, Samuel Gigot, aura manqué sa tentative. Tout avait bien commencé pour l'Olympique de Marseille avec l'ouverture du score de Jordan Veretout à la demi-heure de jeu avant que Pau Lopez ne repousse un penalty de Bourigeaud dans le temps additionnel de la première période. Les Rennais sont revenus dans la partie grâce à un but de Martin Terrier (53') et les deux équipes ont dû se départager par une séance de tirs au but. Séance qui a vu Rennes sortir vainqueur (9-8) et qui envoie le club breton en 8e de finale. Au prochain tour, les hommes de Julien Stéphan affronteront le FC Sochaux-Montbéliard, club de National, tombeur du Stade de Reims en 16e de finale.