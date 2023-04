Coupe de France de football : Nantes élimine Lyon et va de nouveau en finale

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un doublé historique est encore possible pour le FC Nantes ! Mercredi soir, les hommes d'Antoine Kombouaré sont venus à bout de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France (1-0). Dans un stade de la Beaujoire bouillant, les Canaris se sont qualifiés grâce à Ludovic Blas, capitaine du soir. En seconde période, le numéro 10 nantais a inscrit le seul but de la rencontre d'un superbe enchaînement (57'). Après leur succès en finale face à l'OGC Nice la saison dernière, le FCN a l'occasion de remporter la Coupe de France pour la deuxième fois de suite. Au stade de France le 29 avril prochain, les Nantais défieront le vainqueur de la confrontation entre Annecy et Toulouse, prévue jeudi soir.