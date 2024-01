Coupe de France de football : Monaco élimine Lens au tirs au but, les Olympiques assurent

Coupe de France de football : Monaco élimine Lens au tirs au but, les Olympiques assurent













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Un seul club de la Ligue 1 a été éliminé de la Coupe de France, cet après-midi. Il s'agit du RC Lens qui a perdu contre l'AS Monaco, lors de la séance de tirs au but (5-6). Les Monégasques ont rapidement mené 2-0 grâce à des réalisations de Ben Yedder (1') et Akliouche (21'). Mais les Lensois sont revenus à deux partout par l'intermédiaire de Maouassa (43') et Sotoca (63'). En vain, puisque le club du Rocher file, quand même, en 16e de finale comme Marseille et Lyon qui ont respectivement battu Thionville (0-1) et Pontarlier (0-3). Le Stade Rennais les rejoint après sa victoire à Guingamp (0-2) grâce à un doublé de Kalimuendo. Enfin, Le Havre s'est débarrassé de justesse du Stade Malherbe de Caen (2-1) pour le derby normand de la compétition.