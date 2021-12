Coupe de France de football : Marseille et Monaco qualifiés

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Marseille s'est fait peur face à Cannet-Rocheville mais a finalement profité de sa supériorité numérique pour s'imposer largement (4-1). Mené après le quart d'heure de jeu sur un but de Core, l'OM a été remis dans le match après la double peine reçue par Cannet-Rocheville. Un deuxième jaune pour Lahouel, un pénalty transformé par Milik, Marseille n'avait plus qu'à dérouler face à un pensionnaire de National 3 en infériorité numérique. L'ASM aussi a assuré grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder. Le Red Star de Habib Beye n'aura pas démérité et pourra regretter d'avoir touché deux fois la transversale en seconde période.