Coupe de France de football : Lyon fait le nécessaire face à Bergerac

par Sebastien Salpietro (iDalgo) L'Olympique Lyonnais est le premier club à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en venant à bout de Bergerac (1-2), ce vendredi soir. Les hommes de Pierre Sage ont ouvert le score en première période, grâce au jeune Malick Fofana sur un service parfait d'Alexandre Lacazette (37'). Mais les Bergeracois ont joué crânement leur chance durant toute la partie, à l'image de leur égalisation par l'intermédiaire de Romain Escarpit (45 + 2'). En seconde période, Lyon a bénéficié de l'exclusion de Christian Gyeboaho pour mettre la pression et faire céder son adversaire (65'). Et ça a payé avec le but de Maxence Caqueret, auteur d'une belle demi-volée, pour offrir la victoire aux siens (78').