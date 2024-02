Coupe de France de football : Le PSG élimine Brest, Lyon sort Lille

Coupe de France de football : Le PSG élimine Brest, Lyon sort Lille













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Deux semaines après le match nul en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a éliminé Brest en huitièmes de finale de la Coupe de France (3-1). Mbappé, Pereira et Ramos sont les buteurs parisiens alors Mounié avait réduit l'écart pour les Bretons. Tout comme Alexsandro lors de la défaite du LOSC face à l'Olympique Lyonnais en début de soirée (2-1). Cherki et Orban avaient ouvert le compteur lyonnais. Nice et Strasbourg sont les deux autres équipes de Ligue à rejoindre les quarts de finale de la compétition lors de cette soirée. Les Aiglons ont facilement disposé de Montpellier sur un score fleuve de quatre buts à un, tandis que les Alsaciens ont géré leur rencontre contre Le Havre (3-1). Cinq équipes de la première division française sont encore en lice en attendant le match entre Rouen et Monaco, demain.