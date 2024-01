Coupe de France de football : Le PSG bat Orléans et file en 8e

Coupe de France de football : Le PSG bat Orléans et file en 8e













par Gary Cohen (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'est imposé contre l'US Orléans (4-1) et a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris les devants dans cette rencontre, en ouvrant le score dès la 16e minute par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Ce dernier a inscrit un doublé à l'heure de jeu, avant se muer en passeur pour Gonçalo Ramos. Enfin, le jeune Senny Mayulu (17 ans), entré en jeu en fin de match, a inscrit son premier but en professionnel, sur une nouvelle passe du numéro 7 parisien. La réalisation de Nicolas Saint-Ruf sur corner (86e) a été trop tardive pour le pensionnaire de National. Le PSG connaîtra son adversaire pour les 8es de finale, ce dimanche soir.