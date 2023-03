Coupe de France de football : Annecy fait tomber Marseille au Vélodrome !

par Antonin Gizolme (iDalgo) C'est la sensation de ces demi-finales ! L'Olympique de Marseille est tombé à domicile, battu par le FC Annecy (2-2, 6-7), club de L2. Tout avait pourtant l'air d'une formalité pour l'OM, tombeur du PSG au tour précédent, séduisant dauphin en Ligue 1, meilleur sur le papier que le club haut-savoyard. Ça le semblait encore d'avantage lorsque Jordan Veretout a ouvert le score (29e) sur un excellent service de Clauss. Face à un Callens bouillant dans les buts, l'OM ne fait pas le break, voit Annecy égaliser (53e) puis passer devant (59e). Stupeur au Vélodrome. Les occasions pleuvent, le pénalty d'Alexis Sanchez est arrêté (85e) puis la délivrance. 93e minute, Francois Regis Mughe entre en jeu pour sa première apparition sous le maillot phocéen, à 18 ans, et égalise sur un centre tir à la 96e minute pour arracher les tirs au but.

Et si Annecy manquait sa première tentative, les sept autres tireurs ne tremblaient pas. Côté OM, Nuno Tavares manquait le premier avant que Leonardo Balerdi ne rate l'ultime tentative, envoyant Annecy dans le dernier carré de la Coupe de France, une première dans l'histoire du club. Le FCA rejoint Lyon, Toulouse et Nantes.