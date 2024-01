Coupe d'Italie de football : Naples s'offre la Fiorentina et se qualifie pour la finale

par Gary Cohen (iDalgo) Naples a disposé, ce jeudi soir, de la Fiorentina (3-0) et a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe d'Italie. L'Argentin Giovanni Simeone a ouvert la marque (22e minute), avant qu'Alessio Zerbin ne s'offre un doublé en trois minutes (81e, 84e). Les Florentins ont eu l'occasion de revenir, mais le but de Lucas Beltran a été refusé pour une position de hors-jeu et le Français Jonathan Ikoné a manqué son penalty avant la mi-temps. Notamment privés de Victor Osimhen, actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigéria, les Napolitains connaîtront leur adversaire en finale, ce vendredi soir, à l'issue du match entre l'Inter Milan et la Lazio Rome.