Coupe d'Allemagne : Saarbrucken renvoie déjà le Bayern Munich à la maison !

par Dorian Madala (iDalgo) La planète football a été secouée ! Contre toute attente, Saarbrucken a réussi à renverser le Bayern Munich ce soir en seizième de finale de Coupe d'Allemagne (2-1). Menés un but à 0 à la 16e minute (Thomas Muller), les locaux ne se sont pas laissés déstabiliser par la puissance bavaroise et ont réussi à égaliser juste avant la mi-temps grâce à Patrick Sontheimer. Marcel Gaus a fait exploser tout le Ludwigspark à la toute dernière minute de jeu pour envoyer son équipe de troisième division en huitième de finale. De son côté, l'Eintracht Francfort poursuit sa route grâce à son succès à l'extérieur face à Viktoria Koln (0-2) sans avoir réellement été inquiété.