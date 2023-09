Country Garden obtient le report du paiement d'obligations

Country Garden obtient le report du paiement d'obligations













SHANGHAI/PEKIN, 12 septembre (Reuters) - Le plus important promoteur immobilier chinois Country Garden a obtenu l'accord de ses créanciers pour repousser de trois ans le remboursement de six obligations onshore, ont indiqué mardi deux sources proches du dossier. A la Bourse de Hong Kong, l'action Country Garden a clôturé en hausse de 3,88% après avoir gagné jusqu'à 9,7% à la suite de cette information. L'annonce du report de l'échéance de dette intervient alors que les investisseurs suivent de près les dernières mesures engagées par Pékin pour abaisser le coût des prêts immobiliers existants et offrir des taux préférentiels aux primo-accédants afin de sortir d'une profonde crise immobilière. Les créanciers de Country Garden, mis en difficulté par un lourd endettement, votaient lundi pour reporter de trois ans le paiement de huit obligations onshore d'une valeur total de 10,8 milliards de yuans (1,38 milliard d'euros), ont indiqué les sources. A l'issue du vote, les créanciers ont approuvé l'extension du délai de remboursement pour six des huit obligations, ont-elles ajouté. Le vote sur les deux autres obligations a été reporté, ont précisé les deux sources sous couvert d'anonymat. Country Garden n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Le groupe était déjà parvenu au début du mois à obtenir l'accord de ses créanciers pour repousser de trois ans le paiement d'une obligation privée onshore d'une valeur de 3,9 milliards de yuans (499,1 millions d'euros). La semaine dernière, il a payé à la dernière minute un coupon en dollars afin d'éviter un défaut de paiement immédiat. (Reportage Shuyan Wang à Pékin, Jing Bian à Shanghai et Xie Yu à Hong Kong; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)