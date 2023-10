Country Garden en risque de défaut, les créanciers veulent entamer des discussions-sources

par Scott Murdoch, Xie Yu et Clare Jim HONG KONG, 19 octobre (Reuters) - Les détenteurs d'obligations de Country Garden se rassemblent et cherchent à entamer des discussions urgentes avec le promoteur immobilier en difficulté, qui a manqué le versement d'un coupon de 15 millions de dollars, le mettant en risque de défaut, selon trois sources au fait du dossier. Deux groupes de détenteurs d'obligations se sont constitués pour discuter d'un éventuel plan de restructuration de la dette, le plus important étant sur le point de nommer Moelis ou PJT comme conseillers financiers, selon les sources. Ce groupe détient environ 2 milliards de dollars d'obligations offshore du promoteur immobilier criblé de dettes, selon l'une des sources, et se compose d'investisseurs internationaux et de gérants de fonds. PJT, Moelis et Country Garden se sont refusés à tout commentaire. Mercredi, Country Garden devait verser un coupon de 15 millions de dollars sur une obligation arrivant à échéance en septembre 2025, un délai de grâce de 30 jours pour ce versement arrivant ce jour-là à expiration, mais deux détenteurs d'obligations ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient pas encore reçu le coupon. En cas de non-versement, le promoteur risquerait d'être considéré en défaut de paiement sur ses obligations offshore en circulation, d'une valeur totale de près de 11 milliards de dollars, ce pourrait déclencher l'une des plus importantes restructurations de dette d'entreprise chinoise. L'entreprise n'a pas précisé si elle avait effectué le paiement. Mercredi, elle a déclaré qu'il était peu probable qu'elle soit en mesure d'honorer la plupart de ses prochains versements sur sa dette offshore. Country Garden a nommé Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (CICC) et le cabinet d'avocats Sidley Austin comme conseillers pour examiner la structure de son capital et sa position de liquidité et formuler une solution "holistique". "L'attention se porte désormais sur la manière dont la restructuration de la dette de Country Garden va se dérouler", pour CreditSights, qui note que les prix de ses obligations en dollars intègrent déjà la possibilité d'une restructuration imminente, mais que le chemin vers ce processus sera probablement "long et semé d'embûches". Les obligations de Country Garden se négociaient entre 4,39 et 5,33 centimes du dollar jeudi, selon les données de Duration Finance. L'approbation du plan de restructuration pourrait permettre au promoteur de céder des actifs et de poursuivre ses activités, ce qui pourrait contribuer à stabiliser le marché à moyen terme, selon une note de HSBC. Par ailleurs, Country Garden a déclaré jeudi sur son compte WeChat officiel que son fondateur Yeung Kwok Keung et son président Yang Huiyan, sa fille, étaient au travail comme d'habitude, démentant des informations selon lesquelles les deux dirigeants auraient quitté le pays. (Reportage Scott Murdoch à Sydney, Xie Yu, Clare Jim à Hong Kong; reportage additionnel Liz Lee à Pékin; rédigé par Scott Murdoch, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)