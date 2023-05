Coty envisage une deuxième cotation à la Bourse de Paris

(Reuters) - L'entreprise franco-américaine de produits de beauté Coty a déclaré vendredi qu'elle étudierait la possibilité d'une deuxième cotation à la Bourse de Paris, sa marque CoverGirl cherchant à renforcer sa présence en Europe et à attirer de nouveaux investisseurs sur le marché. Fondée à Paris en 1904, Coty considère l'Europe comme un marché important, la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) représentant environ 47% du chiffre d'affaires total de la société au cours de son dernier trimestre. Coty, également connue pour les parfums des marques Hugo Boss, Gucci et Burberry, avait maintenu en mars ses prévisions de bénéfice annuel et projeté une croissance des ventes à périmètre constant pour l'ensemble de l'année dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures de 6 à 8%. La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre fiscal la semaine prochaine, à la suite des prévisions pessimistes du concurrent Estée Lauder pour l'exercice 2023 annoncé en début de semaine, en raison de la faiblesse de la reprise dans les boutiques hors taxes et les destinations de voyage, en particulier en Asie. A Wall Street, le titre Coty prenait 1,1% à 11,8 dollars à 14h57 GMT. (Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)