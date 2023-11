Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam, ex-patron de Credit Suisse, se place en vue de la présidentielle

Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam, ex-patron de Credit Suisse, se place en vue de la présidentielle













Crédit photo © Reuters

ABIDJAN (Reuters) - L'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a déposé vendredi sa candidature à la présidence de l'un des principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, ce qui pourrait le placer dans la course à l'élection présidentielle de 2025. Tidjane Thiam, âgé de 61 ans, a été ministre sous l'ancien président Henry Konan Bédié. Il a quitté le pays après l'éviction de ce dernier lors d'un coup d'État en 1999 et a travaillé pour le cabinet de conseil McKinsey, ainsi que pour les assureurs Aviva et Prudential, avant d'être nommé directeur général de Credit Suisse en 2015. Cinq ans plus tard, il a démissionné à la suite d'un important scandale d'espionnage dans lequel il a nié toute implication. Tidjane Thiam est récemment retourné en Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis près de 25 ans, afin de se présenter à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), fondé par le premier président du pays, Félix Houphouët Boigny. "Je suis candidat pour avoir le privilège de vous servir", a déclaré Tidjane Thiam à une foule enthousiaste de membres du PDCI au siège du parti, à Abidjan, capitale financière du pays. Il se présentera contre quatre autres candidats lors des élections du 16 décembre. Le vainqueur a de fortes chances de devenir le candidat du PDCI pour le scrutin présidentiel de 2025. "Thiam est le seul choix possible, car il est le seul à pouvoir mener le PDCI à la victoire en 2025", a déclaré Emmanuel Katie, 31 ans, employé du secteur financier, après son discours. Le président ivoirien Alassane Ouattara, âgé de 81 ans, n'a pas encore fait part de ses intentions pour 2025. (Reportage Ange Aboa, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)