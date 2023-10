Côte d'Ivoire : Le président Ouattara démet le Premier ministre et son gouvernement

Côte d'Ivoire : Le président Ouattara démet le Premier ministre et son gouvernement













Crédit photo © Reuters

ABIDJAN (Reuters) - Le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a démis le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement, a annoncé vendredi la présidence ivoirienne, sans fournir de raison à cette décision. Patrick Achi et ses ministres "sont chargés d'expédier les affaires courantes" jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. "Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la Nation au cours de ces dernières années", a déclaré le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Une élection présidentielle est prévue en 2025 en Côte d'Ivoire. (Reportage Ange Aboa, rédigé par Sofia Christensen, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)