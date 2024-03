Côte d'Ivoire: Gbagbo sera candidat à la présidentielle de 2025

Crédit photo © Reuters

ABIDJAN (Reuters) - L'ancien président de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a accepté samedi de conduire le parti qu'il a fondé pour l'élection présidentielle de 2025, a déclaré à Reuters son porte-parole Katinan Koné, à l'issue d'une réunion du comité central du parti. Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2011, a lancé son Parti du peuple africain - Côte d'Ivoire (PPA-CI) en 2021 après son acquittement pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale (CPI) et son retour d'une décennie passée à l'étranger. Il a été acquitté en 2019 par la CPI, basée aux Pays-Bas, des accusations liées à son rôle dans une guerre civile déclenchée par son refus de reconnaître sa défaite lors d'une élection. Laurent Gbagbo a perdu le contrôle du parti qu'il avait fondé, le Front populaire ivoirien (FPI), au profit d'un ancien allié alors qu'il était en détention provisoire emprisonné aux Pays-Bas. A lire aussi... L'élection devrait avoir lieu en octobre 2025. Le président Alassane Ouattara, qui a été réélu en 2020, n'a pas encore dit s'il se représenterait. Un autre candidat possible est Tidjane Thiam, ancien directeur général de la banque suisse Credit Suisse, qui est devenu en décembre président du PDCI, l'un des principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, bien que le parti n'ait pas encore officiellement désigné son candidat. (Ange Aboa; version française Nicolas Delame)