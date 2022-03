Corse : Macron appelle au calme, le débat sur l'autonomie "n'est pas tabou"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a posé jeudi comme préalable à toute discussion sur le statut de la Corse le retour au calme, alors que l'île est secouée par des violences depuis deux semaines dans le sillage de l'agression d'Yvan Colonna.

"Les violences que nous avons vécues ces derniers jours sont inacceptables. Je veux ici saluer le courage et le sang-froid de nos forces de l'ordre qui ont eu à subir un déferlement de violences inédit et inqualifiable", a dit le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de son programme pour l'élection présidentielle d'avril.

S'agissant d'une éventuelle autonomie de l'île, sujet remis sur la table récemment par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron a rappelé qu'il avait, dès 2017 et 2018, proposé de reconnaître la spécificité de la Corse dans la Constitution.

"Le débat sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, la question des compétences et éventuellement de l'autonomie n'est pas un débat tabou - vous m'avez entendu le dire (...) comme président il y a plus de quatre ans - simplement c'est un débat qui ne peut se tenir tant qu'il n'y a pas le calme absolu et qui suppose de clarifier ce qu'on y met derrière."

"Il faut maintenant qu'il y ait un processus de travail qui s'enclenche et sur la base de ce processus, de manière apaisée, en bon ordre, que nous puissions envisager la réforme qui s'impose et qui permettra de réconnaître les spécificités de la Corse dans la République", a-t-il ajouté.

