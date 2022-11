Corruption : la justice française valide un accord entre Airbus et le PNF

PARIS, 30 novembre (Reuters) -

Le tribunal correctionnel de Paris a validé mercredi une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue entre Airbus et le Parquet national financier (PNF) pour éviter à l'avionneur européen d'éventuelles poursuites pénales pour des soupçons de corruption en Libye et au Kazakhstan. (Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Myriam Rivet et Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)