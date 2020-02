Coronavirus:Le nombre de cas de contamination ralentit en Chine

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a causé 109 décès supplémentaires vendredi en Chine continentale, ont rapporté samedi les autorités sanitaires locales, ce qui porte à 2.345 le nombre de décès liés à l'épidémie depuis que celle-ci s'est déclarée dans le centre du pays.

Dans son bilan quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 397 nouveaux cas de contamination vendredi en Chine continentale, où 76.288 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus depuis l'apparition du virus.

Il s'agit d'un nombre de cas supplémentaires inférieur à celui rapporté la veille. Selon les données officielles, 889 nouveaux cas d'infection avaient été recensés jeudi dans le pays.

Les autorités sanitaires de la province de Hubei, foyer de l'épidémie, ont indiqué samedi que le virus avait causé 106 décès supplémentaires jeudi. Elles ont dit avoir confirmé 366 cas de contamination supplémentaires, contre 631 nouveaux cas la veille.

Cette crise sanitaire, dont les répercussions sur la croissance mondiale inquiètent de plus en plus, devrait figurer au coeur des discussions de la réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des pays du G20 samedi et dimanche à Ryad, a déclaré le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda.

A l'échelle mondiale, l'épidémie concerne 26 pays et territoires en dehors de la Chine continentale, et elle a fait une dizaine de morts.

L'Italie a enregistré vendredi un premier décès lié à l'épidémie de coronavirus. Il s'agit d'un homme âgé de 78 ans qui était hospitalisé dans la ville de Padoue, en Vénétie, une région du nord de l'Italie, selon l'agence italienne Ansa.

La Corée du Sud a signalé samedi 142 nouveaux cas de contamination, portant le total à 346, dont la plupart se trouvent à Daegu, ville de 2,5 millions d'habitants, où un "événement de super propagation" s'est produit dans une église, selon les autorités.

Selon l'OMS, la "fenêtre d'opportunité" permettant de contenir la propagation internationale de l'épidémie du coronavirus de Wuhan est en train de se refermer.

"Même si la fenêtre d'opportunité se rétrécit, nous avons encore une possibilité de contenir l'épidémie", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auquel des journalistes demandaient si la détection de nouveaux cas de contamination au covid-19 au Liban et au Canada et de nouveaux décès en Iran constituaient un tournant dans l'épidémie.

"Si nous gâchons cette occasion, nous aurons alors un sérieux problème entre les mains", a-t-il ajouté.

(Samuel Shen, Cheng Leng et Se Young Lee, version française Arthur Connan)