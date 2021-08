Coronavirus : Wuhan va tester ses 12 millions d'habitants !

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Les 12 millions d'habitants de la ville chinoise de Wuhan vont subir un test de dépistage du coronavirus, a annoncé mardi un responsable de la municipalité, après la découverte de cas locaux d'infection par le variant Delta.

Le SARS-CoV-2 a été identifié pour la première fois fin 2019 dans cette métropole du centre de la Chine.

Les autorités y ont confirmé lundi trois nouveaux cas de contamination alors qu'aucun cas d'infection local n'avait été signalé dans la ville depuis la mi-mai 2020.

"Pour garantir la sécurité de tous, des tests de détection des acides nucléiques seront rapidement lancés à l'échelle de la ville pour tous les habitants", a déclaré Li Qiang, un responsable du chef-lieu de la province du Hubei.

Les nouveaux cas détectés à Wuhan, ainsi que des contaminations signalées depuis samedi dans les villes voisines de Jingzhou et Huanggang, ont été reliés à des cas découverts dans la ville de Huaian, dans la province de Jiangsu, a précisé Li Yang, directeur adjoint du centre de contrôle des maladies de la province du Hubei.

Les autorités estiment que ces contaminations dans le Jiangsu ont commencé dans la capitale provinciale, Nanjing, et que l'hypothèse la plus probable est que le variant Delta du coronavirus y a été introduit via les passagers d'un vol en provenance de Russie.

Depuis lors, plusieurs villes du sud de la Chine et quelques-unes dans le nord, dont Pékin, ont fait état de contaminations.

Le nombre de cas locaux d'infection en Chine depuis le 20 juillet, date à laquelle ont été détectés les premiers cas à Nanjing, s'établissait lundi à 414, mais il n'est pas encore clairement établi que ces infections sont toutes liées au variant Delta, ni aux cas signalés à Nanjing, ont encore indiqué les autorités chinoises.

(Reportage Ryan Woo, Liangping Gao et Roxanne Liu; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)