Coronavirus: Véran annonce 100 mlns de masques par semaine pour les professionnels de santé libéraux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - A partir du 11 mai, 100 millions de masques par semaine seront distribués gratuitement aux professionnels de santé libéraux afin de leur permettre de reprendre une activité "la plus normale possible" dans le cadre de la levée des mesures de confinement face au coronavirus, déclare le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview au Parisien.

Mettant en garde contre un relâchement du respect des mesures de confinement, le ministre prévient aussi que la date du 11 mai choisie pour engager le déconfinement de la France pourrait être remise en question si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé.

"Si le confinement est bien respecté jusqu'au bout, le couvercle aura été mis sur la casserole de l'épidémie, et nous pourrons déconfiner progressivement dans les meilleures conditions", explique-t-il. "Dans le cas contraire, et si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de lever du confinement pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements."

Dans sa présentation de la stratégie de sortie du confinement, le Premier ministre Edouard Philippe a évoqué mardi dernier devant l'Assemblée nationale un seuil de 3.000 cas supplémentaires par jour.

Le 27 avril, soit la veille de son discours, la direction générale de la santé avait fait état de 3.764 cas supplémentaires en 24 heures. Ce nombre est tombé depuis à une moyenne de 1.132 cas supplémentaires par tranches de 24 heures (+794 dans le dernier bilan quotidien, samedi soir).

"Jusqu'ici, on déstockait 45 millions de masques par semaine à destination des professionnels de santé. A partir du 11 mai, ce sont 100 millions qui vont leur être distribués gratuitement", indique Olivier Véran au sujet des masques destinés au secteur libéral de la santé.

"Certaines professions, qui ne peuvent travailler sans, comme les dentistes, auront des masques FFP2. Pour les médecins, pharmaciens et infirmiers, ça sera 3 à 4 masques chirurgicaux ou FFP2 par jour".

"Les autres professionnels - opticiens, orthoptistes, psychomotriciens – auront aussi des masques. Grâce à toutes les commandes passées ces dernières semaines, nous avons pu consolider un stock de 155 millions de masques", indique le ministre.

Ce stock de masques doit permettre de créer pour les professionnels de santé libéraux les conditions pour "reprendre progressivement une activité la plus normale possible dès lors que les mesures barrière peuvent être respectées".

(Bureau de Paris)