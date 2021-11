Coronavirus : Vaccination obligatoire en Grèce pour les 60 ans et plus

ATHÈNES (Reuters) - La Grèce a annoncé mardi qu'elle allait rendre obligatoire la vaccination contre le COVID-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus, face à une nouvelle flambée des cas.

Les autorités ont déclaré qu'elles imposeraient une amende de 100 euros (114 dollars) à chaque personne âgée de plus de 60 ans qui n'a pas été vaccinée. Cette mesure s'appliquera chaque mois à partir du 16 janvier.

Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a avoué qu'il n'avait pas pris cette décision de gaieté de coeur, mais a souligné que ces nouvelles mesures étaient nécessaires pour protéger plus d'un demi-million de Grecs âgés qui n'avaient pas reçu le vaccin.

"C'est le prix à payer pour la santé", a-t-il déclaré.

Environ 63% de la population du pays, qui compte environ 11 millions d'habitants, sont entièrement vaccinés et les rendez-vous pour les injections ont augmenté au cours des dernières semaines.

Toutefois, les données du ministère de la Santé montrent que 520.000 personnes de plus de 60 ans n'ont pas été vaccinées.

"Nous concentrons nos efforts sur la protection de nos concitoyens et c'est pour cela que leur vaccination sera désormais obligatoire", a déclaré le Premier ministre lors d'une réunion du cabinet.

"Les Grecs de plus de 60 ans qui n'ont pas été vaccinés doivent, d'ici le 16 janvier, prendre rendez-vous pour leur première dose, sous peine de se voir infliger une amende administrative de 100 euros par mois", a-t-il ajouté.

Il n'a pas précisé comment cette mesure serait appliquée. Une pension de retraite mensuelle en Grèce avoisine 730 euros.

Ce mois-ci, la Grèce a enregistré un pic d'infections et a interdit aux personnes non vaccinées d'entrer dans les restaurants, les cinémas, les musées et les salles de sport, même si elles ont été testées négatives.

Le pays a fait état de 931.183 infections et 18.067 décès depuis le début de la pandémie l'année dernière.

(Reportage Lefteris Papadimas; version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)