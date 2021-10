Coronavirus: Une 'erreur humaine' à l'origine de la contamination des vaccins Moderna-Takeda

TOKYO (Reuters) - La société japonaise Takeda Pharmaceutical a déclaré vendredi qu'une "erreur humaine" était responsable de la contamination de doses du vaccin contre le COVID-19 de Moderna, qui a entraîné un rappel.

En août et septembre, les autorités japonaises ont suspendu l'utilisation de plus de deux millions de doses de vaccin Moderna après la découverte de particules dans certains lots.

Moderna, en partenariat avec Takeda, qui importe et distribue le vaccin au Japon, et le fabricant espagnol Rovi, qui exploite l'usine où la contamination s'est produite, a mené une enquête qui a déduit que le problème provenait d'un "assemblage incorrect et était dû à une erreur humaine spécifique".

Au total, cinq lots séquentiels du vaccin Moderna contre le COVID-19, fabriqués par Rovi entre le 27 juin et le 3 juillet, ont été examinés. Les trois premiers ont été expédiés au Japon, puis rappelés après la découverte de particules d'acier inoxydable dans 39 flacons.

Un quatrième lot n'a pas réussi les tests d'inspection après la découverte de particules le 2 juillet, et un cinquième lot a également été retenu par Rovi. Les problèmes concernant les lots 4 et 5 ont été signalés à Moderna, à Takeda et au ministère japonais de la Santé, mais les trois premiers lots ont été autorisés à être utilisés car ils "avaient passé l'inspection et n'étaient pas considérés comme contaminés".

L'amélioration des procédures opérationnelles et l'utilisation d'un nouvel outil de précision permettront d'éviter que le problème ne se reproduise, indique le rapport.

Les entreprises et le ministère japonais de la Santé ont déclaré que les particules d'acier inoxydable ne présentaient aucun risque supplémentaire pour la santé.

