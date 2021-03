Coronavirus : Une agence américaine s'interroge sur les données cliniques du vaccin AstraZeneca

Crédit photo © Reuters

par Miyoung Kim

(Reuters) - AstraZeneca pourrait avoir fourni des données incomplètes sur l'efficacité de son vaccin contre le COVID-19 dans le cadre de l'essai clinique mené aux Etats-Unis, au Chili et au Pérou, a déclaré mardi le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), une agence américaine de santé.

L'annonce du NIAID jette un doute sur une éventuelle homologation aux Etats-Unis du vaccin d'AstraZeneca, déjà soupçonné de provoquer de graves effets secondaires, même si l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence européenne des médicaments ont recommandé son utilisation après sa suspension dans plusieurs pays.

Lundi, le laboratoire anglo-suédois a indiqué que son vaccin était efficace à 79% dans la prévention des symptômes du COVID-19, un résultat meilleur que prévu. Il a ajouté qu'un comité de sécurité indépendant, le DSMB, s'était penché spécifiquement sur les caillots sanguins et la thrombose veineuse cérébrale (TVC) dans l'ensemble des données de l'essai américain et n'avait trouvé aucun risque accru de thrombose.

Le NIAID note cependant que le DSMB a "exprimé sa crainte qu'AstraZeneca n'ait inclus des informations obsolètes dans le cadre de l'essai américain, ce qui pourrait avoir fourni une vue incomplète des données d'efficacité".

"Nous exhortons le laboratoire à travailler avec le DSMB pour examiner les données d'efficacité et s'assurer que les données d'efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible", écrit le NIAID.

Cette agence américaine de santé, dirigée par le Dr Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses, dépend de l'Institut national américain de la santé (NIH).

AstraZeneca n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

version française Claude Chendjou