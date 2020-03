Coronavirus : Un quatrième décès en France, 204 cas répertoriés

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait un quatrième mort en France, où le nombre de cas de contamination a franchi le seuil des 200, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Il s'agit d'un homme de 92 ans décédé dans le Morbihan, en Bretagne, a précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Les trois premières victimes étaient un touriste chinois de 81 ans mort à Paris, un enseignant de 60 ans originaire de l'Oise et une femme de 89 ans, décédée à Compiègne, également dans l'Oise.

Avec 13 cas de plus que la veille, le nombre de personnes contaminées en France s'élève désormais à 204, précise l'organisme Santé publique France mardi sur son site internet.

De premiers cas ont notamment été détectés dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, ont annoncé les autorités régionales respectives.

Face à la propagation de la maladie, le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux afin de les aider à affronter une éventuelle épidémie, a annoncé Olivier Véran mardi matin sur BFM TV.

Emmanuel Macron a pour sa part annoncé la réquisition de "tous les stocks et la production de masques de protection".

"Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus", a écrit le président de la République sur Twitter.

Les autorités françaises sont prêtes à encadrer le prix des gels hydroalcooliques et des masques de protection en cas d'abus et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va ouvrir une enquête pour vérifier les prix pratiqués sur ces produits, a en outre averti le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

(Rédaction de Paris)