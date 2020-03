Coronavirus: Un paquebot attendu jeudi au large de Marseille pour tester les passagers

par Marc Leras

MARSEILLE (Reuters) - Un navire de croisière de la compagnie Costa Croisières est attendu jeudi dans la rade de Marseille avant son éventuelle entrée dans le port, qui est subordonnée aux résultats de tests réalisés sur les passagers et membres d’équipage présentant des symptômes du coronavirus, apprend-t-on mercredi auprès de l’Agence régionale de santé (ARS).

Le bâtiment devrait arriver jeudi autour de 13h00, a déclaré à Reuters un porte-parole du Grand port maritime de Marseille.

Le Costa Luminosa est parti le 5 mars dernier de Fort Luaderdale, en Floride (Etats-Unis), avant de faire escale trois jours plus tard à Porto Rico, dans les Caraïbes, pour se diriger ensuite vers l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries.

Ce bateau de croisière, qui peut accueillir 2.826 passagers, fait route vers Marseille mercredi alors que des cas de coronavirus ont été détectés à bord et que des passagers et membres d’équipages présentaient des symptômes et ont été confinés sur le navire, précise l’ARS.

"La décision de laisser ce bateau accoster ou non dépendra des résultats des tests. En attendant, les passagers resteront à bord", a précisé de son côté un porte-parole de l'ARS.

Des équipes médicales se rendront à bord pour tester les personnes qui présentent des symptômes.

Plusieurs passagers atteints par le coronavirus ont été débarqués lors des différentes escales, notamment à Porto Rico et aux Canaries, avant que le bateau ne reprenne la mer vers Marseille.

Le Costa Luminosa, qui accueille à son bord beaucoup de passagers américains et italiens, devait initialement se rendre à Venise, en Italie.

(Avec la contribution de Geert de Clercq à Paris, édité par Jean-Michel Bélot)