Coronavirus : Un confinement local et partiel instauré dans les Alpes-Maritimes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un confinement va être instauré pour les deux week-ends à venir sur l'aire urbaine littorale des Alpes-Maritimes pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le préfet du département, Bernard Gonzalez.

"La situation épidémique actuelle impose une restriction des déplacements et donc un confinement partiel", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Ce confinement concerne la zone qui s'étend de Menton à Théoule-sur-Mer et qui concentre près de 90% de la population du département, "zone qui est le principal lieu de contamination", a expliqué le préfet.

"Notre souci, en mettant en place ce zonage, a été de préserver autant que possible les populations des vallées déjà durement touchées par la tempête Alex", a-t-il poursuivi.

La mesure de confinement prendra effet dans la zone concernée le vendredi soir à 18h jusqu'au lundi matin à 6h.

"Le cadre sera celui que nous avons connu durant le confinement du mois de mars", a précisé Bernard Gonzalez.

Les sorties seront autorisées pour les personnes munies d'une attestion et pour des motifs dérogatoires. Les sorties pour faire du sport et des promenades seront limitées à une heure par jour et dans un rayon de 5 km autour du domicile.

D'autres mesures vont également être mises en place. Dès mardi, les commerces et galeries marchandes de plus de 5.000 mètres carrés, à l'exception des commerces alimentaires et des pharmacies, seront fermés. Ils pourront toutefois continuer leur activité de vente à emporter et de livraisons à domicile.

La campagne vaccinale va être accélérée et ouverte aux personnes agées de 50 ans à 64 ans et souffrant de comorbité.

"Pour cela, des livraisons massives de vaccins AstraZeneca vont intervenir dans les prochains jours", a indiqué le préfet des Alpes-Maritimes, qui a également annoncé un renforcement des contrôles aux frontières.

Le département des Alpes-Maritimes affiche actuellement le taux de contamination au COVID-19 le plus élevé en France métropolitaine avec 557 nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants, selon Covidtracker.fr, contre 197 pour la moyenne nationale.

(Nicolas Delame et Blandine Hénault)