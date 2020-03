Coronavirus: Trump veut dynamiser la production contre le coronavirus

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait recourir au "Defense Production Act", une disposition qui permettra à son administration de faire accélérer la production des équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Le président américain a également annoncé qu'un navire-hôpital serait envoyé à New York, l'une des zones les plus touchées par le virus, et qu'un deuxième bâtiment du même type serait déployé sur la côte Ouest.

(Jeff Mason et Steve Holland, Nicolas Delame)