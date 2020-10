Coronavirus: Trump présente de légers symptômes, rapportent des médias

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump présente de "légers symptômes" du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, à la suite de son test positif, a déclaré vendredi un responsable de la Maison blanche, selon Associated Press et le New York Times.

Deux personnes informées de son état de santé disent que les symptômes du président américain évoquent ceux d'un rhume, selon le Times.

(Doina Chiacu; version française Bertrand Boucey)