Coronavirus: Trump abandonne l'idée de rouvrir les entreprises d'ici mi-avril

Crédit photo © Reuters

par Doina Chiacu et Dan Whitcomb

WASHINGTON/LOS ANGELES (Reuters) - Donald Trump a annoncé dimanche qu'il allait prolonger jusqu'au 30 avril les recommandations visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, abandonnant l'idée de faire repartir l'économie américaine d'ici mi-avril.

Ce revirement du président américain intervient alors que le bilan a franchi les 2.400 mort aux Etats-Unis, soit un quasi-doublement en trois jours.

Les Etats-Unis sont déjà le pays le plus touché au monde avec plus de 141.000 cas de contamination au coronavirus responsable de la maladie Covid-19, selon un décompte de Reuters.

"Le pic du taux de mortalité devrait avoir lieu dans deux semaines", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche.

Plus tôt samedi, Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, a estimé sur CNN que la pandémie née en Chine pourrait provoquer la mort de 100.000 à 200.000 personnes aux Etats-Unis.

La proposition de Donald Trump de rouvrir l'économie d'ici le 12 avril, à Pâques, a été vivement critiquée de la part des gouverneurs des Etats faisant face à un nombre croissant de nouveaux cas d'infection.

Les gouverneurs d'au moins 21 Etats représentant plus de la moitié des 330 millions d'habitants des Etats-Unis ont pour l'instant recommandé à la population de ne pas sortir de chez elle et ont fermé les commerces non essentiels.

Interrogé lors de sa conférence de presse si l'idée de lever les mesures de restrictions à la mi-avril était une erreur, Donald Trump a répondu qu'il s'agissait d'un "simple voeu" et qu'il pensait désormais que le pays pourrait être sur la voie de la reprise d'ici le 1er juin.

TRUMP ACCUSE DES HÔPITAUX DE STOCKER DES RESPIRATEURS

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait état dimanche de 237 morts supplémentaires et 7.195 nouveaux cas de contamination en 24 heures dans son Etat, qui recense désormais 965 décès et 59.513 personnes contaminées, avec 1.175 hospitalisations supplémentaires depuis la veille pour un total de 8.500.

L'Etat compte désormais plus de 2.000 personnes placées en soins intensifs.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré dimanche sur CNN que la ville aurait besoin de centaines de respirateurs artificiels supplémentaires dans les prochains jours et de masques, de gants et d'autres équipements médicaux d'ici le 5 avril.

La Nouvelle-Orléans n'aura pour sa part plus de respirateurs artificiels disponibles aux alentours du 4 avril et les autorités de Louisiane ne savent toujours pas si elles en recevront en provenance des stocks nationaux, a dit le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards.

La Louisiane a essayé de commander 12.000 respirateurs auprès d'entreprises commerciales et elle en a reçu 192, a-t-il précisé sur CBS.

Son homologue du Michigan, l'un des Etats où le coronavirus se répand le plus vite actuellement, en particulier dans le comté de Detroit, a tenu un discours aussi alarmiste.

"Nous avons des infirmières qui portent le même masque du début à la fin de leur service, des masques qui sont censés être utilisés pour un seul patient à un moment précis de votre service. Nous avons besoin d'aide et nous allons avoir besoin de milliers de respirateurs", a dit Gretchen Whitmer sur CNN.

Après une réunion à la Maison blanche avec des dirigeants d'entreprise, notamment du secteur médical, Donald Trump a accusé dimanche, sans fournir de preuves, des hôpitaux de se constituer des réserves de respirateurs artificiels au lieu de les partager avec d'autres établissements.

"Nous avons des travailleurs dans la santé, des hôpitaux (...) qui stockent des équipements notamment des respirateurs", a dit le président américain, qui a publié le 25 mars un décret interdisant ce genre de pratique.

"Nous devons fournir ces respirateurs, particulièrement les hôpitaux qui ne les utiliseront jamais", a-t-il ajouté sans plus de précisions.

(Sarah N. Lynch et Chris Sanders, Nandita Bose et Phil Stewart à Washington, Karen Freifeld à New York, Tom Polansek à Chicago et Dan Trotta; version française Bertrand Boucey et Arthur Connan)