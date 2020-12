Coronavirus : Tokyo s'inquiète d'une possible "explosion" des cas

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La situation sanitaire à Tokyo est assez grave et la capitale japonaise pourrait faire face à une "explosion" des nouvelles infections au coronavirus, a prévenu mercredi la gouverneure de la ville, Yuriko Koike, en amont des festivités du Nouvel An.

"Privilégiez s'il vous plaît la vie au plaisir", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, appelant la population à rester confinée autant que possible durant la période des vacances, l'une des plus longues au Japon, traditionnellement propice aux rassemblements et voyages.

Les autorités sanitaires de Tokyo ont recensé mardi 856 nouveaux patients infectés par le coronavirus.

(Elaine Lies; version française Jean Terzian)