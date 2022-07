Coronavirus: Shanghaï lance une nouvelle campagne de dépistage massif

par Brenda Goh et Jason Xue

SHANGHAI (Reuters) - Les habitants de Shanghaï ont fait la queue mardi sous une chaleur étouffante pour une nouvelle vague de tests de dépistage du COVID-19, alors que de petites flambées de cas alimentent les inquiétudes après deux mois de confinement levé seulement depuis quelques semaines.

Le nombre de cas quotidiens dans cette mégalopole de 25 millions d'habitants et dans d'autres régions de Chine inquiète également les marchés financiers mondiaux ces derniers jours, les investisseurs se méfiant des restrictions sanitaires.

La stratégie chinoise du "zéro COVID dynamique" vise à éradiquer rapidement tous les foyers, contrairement à la tendance mondiale qui consiste à coexister avec le virus.

La deuxième plus grande économie du monde a déjà subi de lourdes pertes en raison des restrictions sanitaires généralisées au cours du deuxième trimestre, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international.

Les autorités de Shanghaï ont à plusieurs reprises écarté l'idée d'un confinement plus large, comptant sur des fermetures ciblées et des tests rigoureux pour contenir les infections, notamment celles liées au variant Omicron BA.5.2.1, hautement transmissible.

Mais les groupes de discussion en ligne utilisés par les habitants pour organiser des achats collectifs de produits de première nécessité pendant le confinement imposé en avril et mai se sont à nouveau animés, les résidents échangeant des conseils sur les articles en rupture de stock dans les supermarchés.

"Un bâtiment à proximité a été placé sous scellés et je pense faire des réserves de nourriture", a déclaré Wang Jie, un habitant de Shanghaï.

"Quand ils [les autorités] ont dit la dernière fois que nous ne serions enfermés que pendant quatre jours, cela ne s'est pas produit", a expliqué un autre habitant de la ville, qui a préféré rester anonyme. "Quand ils sortent et nient les rumeurs, nous ne les croyons plus maintenant".

Plus de 200 bâtiments ont été placés en quarantaine à Shanghaï, qui a signalé 59 nouveaux cas le 11 juillet, contre 69 la veille.

La campagne de dépistage la plus récente concerne plus de la moitié des 16 districts de la ville et se déroulera de mardi à mercredi, les habitants étant appelés à se soumettre à deux tests au cours de cette période.

(Avec la contribution de Roxanne Liu, Jing Wang, Winni Zhou, Zhang Yan et les Bureaux de Shanghaï et de Pékin, rédigé par Marius Zaharia; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)