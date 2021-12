Coronavirus : Sans réaction, la France connaîtra un pic sanitaire fin janvier, prévient Véran

PARIS (Reuters) - La France, confrontée à une forte cinquième vague de l'épidémie de COVID-19, devrait atteindre si rien ne change un "pic sanitaire" à la fin du mois de janvier, "avec un nombre de malades graves qui serait très important", a prévenu vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

En termes de contamination, cette cinquième vague "est bien au-delà de la quatrième et on est même en train de rejoindre le pic de la troisième vague", a dit le ministre. Elle a "un impact sanitaire très sensible", a-t-il ajouté, déclarant qu'un patient atteint du Covid est actuellement admis en réanimation toutes les dix minutes.

Selon les chiffres de Santé publique France, la France comptait jeudi 1.934 patients en services de soins critiques.

Olivier Véran a cependant souligné sur franceinfo que la vaccination - notamment la campagne de rappel - et le respect des gestes barrière devraient permettre d'atténuer l'impact de cette nouvelle vague, avec un pic "moyennement haut fin décembre".

Un conseil sanitaire de défense doit se tenir lundi en fin de matinée "pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires" face à cette nouvelle flambée épidémique, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)