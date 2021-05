Coronavirus : Sanofi va passer à la dernière phase d'essais pour son vaccin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi le lancement "dans les prochaines semaines" d'une étude de phase III pour son candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec GSK à la suite de résultats d'essais montrant une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues.

Le groupe pharmaceutique français prévoit ainsi que ce vaccin sera approuvé au quatrième trimestre 2021, sous réserve de résultats positifs de cette étude de phase III et des évaluations réglementaires.

Sanofi et GSK prévoient de lancer dans les prochaines semaines une étude de phase III internationale randomisée, en double aveugle, avec plus de 35.000 participants issus d'un large panel de pays.

Lors des études de phase II, ce candidat vaccin recombinant avec adjuvant a induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection COVID-19, a déclaré Sanofi.

Il a aussi provoqué une forte réponse immunitaire après l'administration d'une seule dose chez des patients ayant déjà été infectés.

L'annonce de ce lundi constitue un soulagement pour Sanofi et GSK, qui ont subi en décembre un revers dans le développement de leur vaccin candidat contre le COVID-19, qui a notamment montré des résultats préliminaires insatisfaisants chez les personnes âgées.

Outre ce vaccin, qui utilise une technologie classique, Sanofi développe également un candidat-vaccin à ARN messager en partenariat avec Translate Bio. Il a lancé en mars la première phase des essais cliniques.

La pandémie due au coronavirus, apparue en décembre 2019 en Chine, a fait à ce stade 162,75 millions de contaminations dans plus de 210 pays et territoires. Elle a aussi fortement affecté l'économie mondiale et bouleversé le quotidien des citoyens.

(Matthias Blamont, Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)