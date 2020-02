Coronavirus : Sanofi s'allie au gouvernement US pour développer un vaccin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sanofi s'est associé à une agence du ministère de la Santé américain pour développer un vaccin contre le coronavirus Covid-19, annonce mardi le groupe pharmaceutique français dans un communiqué.

Sanofi collaborera avec la Barda (Autorité pour la Recherche-Développement avancée dans le domaine biomédical), qui relève du ministère américain de la Santé, "pour tenter d'accélérer le développement d'un vaccin".

Le laboratoire français "prévoit d'approfondir ses recherches sur un vaccin-candidat préclinique avancé contre le Sras" (syndrome respiratoire aigu sévère), dont l'épidémie a atteint son pic en 2003, vaccin "qui pourrait également protéger contre le Covid-19", précise Sanofi.

Les détails financiers du partenariat n'ont pas été dévoilés.

"D'après nos calculs, nous aurons un vaccin-candidat disponible pour des tests in vitro dans moins de six mois et pourrons potentiellement entamer des essais cliniques dans un an ou un an et demi", a déclaré David Loew, responsable mondial des vaccins de Sanofi.

Le groupe aura recours à la plate-forme de recherche ADN qu'elle utilise déjà pour le développement des vaccins contre la grippe, domaine dans lequel la société possède une solide expertise.

Le groupe américain Johnson & Johnson a lui aussi annoncé la semaine dernière collaborer avec la Barda pour accélérer le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Au total, plus d'une dizaine de laboratoires travaillent actuellement sur des vaccins, antiviraux ou autres traitements susceptibles de venir en aide aux patients infectés par le coronavirus apparu en décembre dernier à Wuhan dans le centre de la Chine.

(Matthias Blamont, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)