Coronavirus : Recrudescence des cas en Afrique, notamment en Afrique du Sud-OMS

JOHANNESBOURG/NAIROBI/DAKAR, 28 avril (Reuters) - L'Afrique connaît une augmentation des cas de COVID-19 en grande partie en raison du doublement des cas signalés en Afrique du Sud, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), exhortant le continent à continuer la vaccination.

L'Afrique avait connu une accalmie des cas de COVID-19 et l'OMS avait souligné au début du mois la plus longue baisse des infections hebdomadaires sur le continent depuis le début de la pandémie.

Mais les infections ont commencé à augmenter la semaine dernière en Afrique du Sud — pays enregistrant à ce jour le plus de cas et de décès sur le continent — et les autorités sanitaires du pays surveillent les signes d'une cinquième vague de contaminations.

"Cette semaine, les nouveaux cas et décès de COVID-19 sur le continent ont augmenté pour la première fois après une baisse de plus de deux mois pour les infections et d'un mois pour les décès", a déclaré Benido Impouma, directeur du bureau des maladies transmissibles et non transmissibles de l'OMS en Afrique, lors d'une conférence de presse en ligne.

"Cette hausse est largement associée au nombre croissant de cas signalés en Afrique du Sud alors que le pays entre dans sa saison hivernale et que les maladies respiratoires sont plus courrantes", a-t-il ajouté .

Selon Benido Impouma, rien ne laisse penser pour l'instant à à un nouveau variant du coronavirus.

Par ailleurs, l'OMS a également alerté jeudi sur une recrudescence des maladies évitables par la vaccination en Afrique, notamment la rougeole, la polio et la fièvre jaune, et a exhorté les nations à ne "pas oublier ces autres menaces sanitaires". (Reportage d'Alexander Winning et Hereward Holland ; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)