Coronavirus : Record du nombre de nouveaux cas à l'échelle mondiale, selon l'OMS

CHICAGO (Reuters) - Le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus à l'échelle mondiale a atteint un nouveau record avec 307.930 cas, rapporte dimanche l'Organisation mondiale de la Santé.

Les hausses les plus importantes ont été constatées en Inde, aux Etats-Unis et au Brésil, qui signalent respectivement 94.372 45.523 et 43.718 nouveaux cas, précise-t-elle sur son site internet.

L'épidémie a par ailleurs causé 5.537 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le bilan mondial de la pandémie à 917.417 morts.

Le précédent record du nombre de nouveaux cas en 24 heures avait été atteint le 6 septembre avec 306.857. Celui des décès, qui s'élève à 12.430, remonte au 17 avril.

(Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief)